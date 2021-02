Der Westpfalz-Rettungshubschrauber „Christoph 66“ der ADAC-Luftrettung war im vergangenen Jahr insgesamt bei 1556 Notfällen im Einsatz. Wie die Luftretter mitteilen, ist der Rettungshubschrauber, der von Anfang September 2019 bis Ende Dezember 2020 in Eßweiler stationiert war, dabei bis auf wenige Einzelfälle in Rheinland-Pfalz oder im Saarland (33) unterwegs gewesen. Verlegungstransporte, die nach Angaben der ADAC-Luftrettung rund neun Prozent seiner Einsätze ausmachen, erfolgten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zur Besatzung gehören Notärzte vom Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, der Uniklinik Homburg und der Klinik in Idar-Oberstein sowie Notfallsanitäter, die vom Deutschen Roten Kreuz gestellt werden. Seit Ende Dezember ist „Christoph 66“, der als öffentlich-rechtlicher Hubschrauber von der Leitstelle in Kaiserslautern disponiert wird, in Imsweiler (Donnersbergkreis) stationiert, wo er zunächst bis Mitte 2022 bleiben soll. Die längerfristige Vergabe der Luftrettung in der Westpfalz wird in einem späteren Verfahren geregelt.