„Christo jayanthi“– Weihnachten – ist in Indien ein bekanntes Fest und stellt wie in Deutschland eine besondere Zeit im Jahr dar. Der katholische Kaplan Raveendra Mundlapati aus der Pfarrei Heilige Anna Kirchheimbolanden erzählt über das indische Weihnachtsfest: Von Bananenstauden, die als Christbaum benutzt werden, über indische Sternsinger, bis hin zu indischen Plätzchen.

Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen in Indien wohnen? Mehr als eine Milliarde! Das ist für einen kleinen Biber wie mich fast gar nicht vorstellbar. Das sind nämlich mehr als zehnmal so viele Menschen wie in Deutschland leben. Die Religion spielt in Indien eine wichtige Rolle. Die meisten Menschen sind Hindus. Nur etwa 2,4 Prozent, also 24 Millionen Menschen, sind Christen. Für diese ist Weihachten wie bei uns auch eines der Hauptfeste im Jahr und wird dementsprechend aufwendig gefeiert.

Vieles ist so wie in Deutschland: Der 24. Dezember ist Heiligabend, und danach gibt es die zwei Weihnachtsfeiertage. In den Kirchen werden die vier Kerzen auf dem Adventskranz nacheinander angezündet und begleiten symbolisch den Verlauf der Weihnachtszeit. Ihr seht, die indischen Weihnachtstraditionen ähneln den europäischen Traditionen.

„Christmas Kerls“ gehen von Haus zu Haus

So gibt es zum Beispiel auch die Sternsinger, in Indien „Christmas Kerls“ genannt. Diese Aktion gleicht vom Prinzip der deutschen Sternsingeraktion am Tag der Heiligen Drei Könige. Die Sternsinger dort sind aber nicht als die drei Könige verkleidet, sondern bestehen aus einer Gruppe mit Jesuskind-Figur, dem Nikolaus, zwei Kerzenträgern, Maria und Josef. Zwei Wochen vor Weihnachten ziehen sie von Tür zu Tür und sammeln Geld. „Diese Aktion bereitet den Menschen immer Freude, denn sie wissen dadurch, dass Weihnachten vor der Tür steht“, berichtet Mundlapati.

Weihnachtsbäume dürfen natürlich auch beim indischen Weihnachtsfest nicht fehlen. Es sind meist keine echten Bäume, die dort aufgestellt werden, sondern überwiegend Plastikbäume, die man geschmückt vor allem in den Kirchen finden kann. Als Symbol werden auch andere Bäume genutzt, zum Beispiel Palmen, Bananenstauden oder Mangobäume. Diese werden zusammen mit dem Haus lichter- und farbenfroh geschmückt. In manchen Regionen findet man beim Weihnachtsschmuck auch bemalte Glocken, Christbaumkugeln oder Sterne aus Silber- und Goldfolie gebastelt. Oft werden noch Krippen in den Häusern aufgestellt. In christlichen Orten bauen die Bewohner zusammen eine kleine Krippe auf.

„Gulab jam“ und „Payasam“.

Der Weihnachtsmann, auf indisch „Christmas tataa“ genannt, bringt in der Gestalt des Bischof Nikolaus mit langem Bart und Stock die Geschenke von Tür zu Tür und wünscht dabei jedem ein „Happy Christmas“. Außerdem kochen die Christen laut Raveendra Mundlapati eine Woche vor Weihnachten Süßigkeiten. Ein Beispiel für indische Plätzchen ist „Laddu“, eine Süßspeise in Kugelform. Diese kann aus verschiedenen Zutaten bestehen, wie etwa in Butter geröstetes Kicherebsenmehl, Mandeln, Pinienkernen und Gewürzen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird kein Fleisch gegessen, denn dieser Tag ist heilig in Indien. Es gibt an diesem Tag nur süße Gerichte wie „Gulab jam“ oder „Payasam“. Letzteres ist ein Gericht bestehend aus Nudeln, viel Zucker, Kokosnussmilch und Kokosflocken. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es Gerichte mit Hühnchen oder Lamm. Diese Regelung hat ihren Ursprung in der indischen Kultur.

Kleidung als Geschenk

Weihnachten gilt auch in Indien als das Fest der Liebe und Familie. Oft wird im Elternhaus zusammen mit der gesamten Familie gefeiert oder es werden Spenden verteilt. Es wird auch gekocht, wobei die Gerichte auch an andere Religionen gespendet werden. Denn es geht dabei um den Zusammenhalt und gute Taten. „Die Freude des Weihnachtsfestes wird gerne mit anderen Religionsleuten geteilt“, sagt der indische Kaplan Raveendra Mundlapati.

Weiter erzählt Mundlapati, dass beliebte Weihnachtsgeschenke Kleidungsstücke sind, vor allem die Kinder freuten sich darüber sehr. An Heiligabend gehen alle zusammen in die Christmette, die um 24 Uhr beginnt und drei Stunden dauert. Es wird gemeinsam gebeten und gesungen. Alle Kirchen sind innen und außen aufwendig beleuchtet. Von der Vorweihnachtszeit bis zum 6. Januar im Folgejahr ist alles sehr bunt und farbenfroh dekoriert.