Der am Tag zuvor im Schlossgarten umgefallenen Eiche zum Trotz: Kurz nach 17 Uhr eröffnete Marc Muchow am Freitagnachmittag die 49. Auflage des Kirchheimbolander Christkindlmarkts. Für Muchow war es erst das zweite Mal, dass er den Markt als Stadtbürgermeister eröffnen durfte, im Vorjahr war die Veranstaltung pandemiebedingt ausgefallen. Diesmal aber wollten die Verantwortlichen wieder einen Christkindlmarkt bieten – möglich ist dies allerdings nur mit Abstands- und Maskenpflicht sowie 2G-Regelung. Aus diesem Grund war die 49. Christkindlmarkt-Eröffnung die erste im Schlossgarten: Dort bürgen Einlasskontrollen dafür, dass tatsächlich nur Geimpfte und Genesene den Markt besuchen. Am Samstag sind die knapp 30 Buden im Schlossgarten – Muchow: „Ein traumhafter Platz für einen Weihnachtsmarkt“ – und auf dem Schlossplatz von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr.