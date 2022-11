Zum ersten Mal seit drei Jahren wird der traditionsreiche Kirchheimbolander Christkindlmarkt wieder am angestammten Standort abgehalten, umrahmt von der altertümlichen Stadtmauer. Am zweiten Adventswochenende, 2. bis 4. Dezember, sorgen die Standbetreiber für ein kunsthandwerkliches und kulinarisches Angebot in der barocken Altstadt. Auch ein buntes Rahmenprogramm soll es geben.

„Nach reiflicher Überlegung“ haben sich die Verantwortlichen laut Stadtbürgermeister Marc Muchow dafür entschieden, dass der Markt wieder in die Altstadt zieht. 2020 war der Christkindlmarkt pandemiebedingt abgesagt worden, im Jahr darauf war der Schlossgarten Ausweichstandort gewesen. Auch mit Blick auf die Gewerbetreibenden in der Fußgängerzone sei die Rückkehr zum alten Standort der logische Schritt, sagt Muchow.

Auch der Winterzauber auf dem Römerplatz, mit Schlittschuhbahn und Buden, kehrt zurück. Wie Pro-Kibo-Vorsitzende Cornelia Löser bestätigt, soll es von 9. bis 23. Dezember so weit sein.

Mehr zum Thema lesen Sie hier