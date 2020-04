Es klingt, als sei der Schrottsammler unterwegs. Doch statt „Lummmbe, alt’ Eiiise“, tönt der Ruf „Kaffee, frischer Kaffee“ durch die Straßen in und um Kirchheimbolanden. Dann ist Christine Weidmann von der Kaffeerösterei mit ihrem Team unterwegs. Sie bieten den harten Corona-Zeiten so lautstark die Stirn.

„Als die Kontaktbeschränkungen kamen, ist in unserem Laden von einem Tag auf den anderen alles zusammengebrochen“, erzählt die Inhaberin der Kaffeemanufaktur in der Mühlstraße. Obwohl diese zu jenen Geschäften zählt, die trotz der Einschränkungen die ganze Zeit über geöffnet sein durften, kamen schlagartig keine Kunden mehr. „Viele wussten nicht, dass wir offen haben, andere hatten einfach Angst, überhaupt noch vor die Tür zu gehen“, weiß die Unternehmerin aus Alzey von Telefongesprächen und aus Nachrichten, die sie über die sozialen Medien erreichten.

In den ersten Tagen nach dem Schock hätten manche gesagt, sie soll doch mal abwarten. „Das wird schon wieder“, so der gut gemeinte Rat. Aber abwarten, das ist nichts für die quirlige Kaffeeliebhaberin. „Ich habe vier Angestellte, darunter ein Kaffeeröster, der erst seit April bei uns ist“, sagt sie. „Ich will keine Entlassungen und keine Kurzarbeit“, sagt sie fest entschlossen. Und so kam sie auf die Idee, ihre Kaffeenöte an die ganz große Glocke zu hängen.

Kostenloses Schwätzchen

Diese Glocke habe sie nach längerer Suche bei einem Bekannten ergattert. „Ich fand das eine schöne Idee, um auf uns aufmerksam zu machen“, erzählt Christine Weidmann. Denn obwohl sie die Routen in erster Linie nach Bestellungen festlegt, die über Facebook oder E-Mail bei ihr eingehen, erreicht sie mit dem Glockenläuten auch immer wieder Menschen, die einfach mal aus dem Fenster schauen und wissen wollen, was da los ist. „Die fragen dann schon mal, ob sie auch Kaffee kaufen können.“ Und: „Natürlich können sie das, uns hilft jedes Pfund“, sagt Christina Weidmann.

Mittlerweile laufe der Verkauf an der Haustür richtig gut, wenn auch „ziemlich anstrengend“, sagt die Chefin. Zumal man dabei hautnah miterlebe, wie viele Menschen unter der Abschottung und unter Einsamkeit leiden. Da bekomme das kostenlos mitgelieferte Schwätzchen an der Haustür auf einmal große Bedeutung.

Aufgeben kommt nicht in Frage

Doch die Privatkunden machen nur einen Teil der Einnahmen in der Kaffeerösterei aus, die für Weidmann durch die Krise jetzt wegfallen. „Wir beliefern auch die Gastronomie, wie das Seehaus Forelle, deren Umsatz jetzt völlig wegfällt. Zu unseren Kunden gehört aber auch die Bäckerei Brand, bei der sich viele Borgwarner-Beschäftigte in der Pause mit Brötchen und Kaffee eindecken.“ Wegen der Kurzarbeit in dem Unternehmen falle diese Einnahmequelle für den Bäcker und in der Folge auch für Weidmann aus.

Stattdessen muss der Kaffeeumsatz jetzt per Pedes gemacht werden. Doch auch wenn abends die Füße weh tun, aufgeben kommt für Christine Weidmann nicht in Frage. Mit Tüten beladen und der großen Glocke in der Hand will sie auch weiter durch die Straßen im Umkreis ziehen, bis für alle Kaffeegenießer und alle anderen die Zeiten wieder einfacher werden.