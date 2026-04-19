Mit seinem aktuellen Programm „Es kummt, wie’s kummt“ hat Comedian Christian „Chako“ Habekost am Freitag das Publikum in der Kirchheimbolander Stadthalle begeistert.

Habekost schenkte den Besuchern einen Abend wie eine perfekte Weinschorle ein: spritzig, leicht herb und mit einem ordentlichen „Wumms“ im Abgang. Mit pfälzischem Zungenschlag mischte der Comedian Alltagssituation zusammen wie die Zutaten zu einem gut gewürzten Saumagen. Ob Genderdebatten oder Kulturfragen: Habekost verschonte nichts und niemanden – am wenigsten sich selbst. Als „schuldbewussten alten Sack“ bezeichnete er sich und erntete dafür stürmischen Applaus.

Viele Details brachten die Gäste zum Lachen: etwa die Nichte, die ein missbilligendes Kopfschütteln kurzerhand mit „Blunz“ und einem trockenen „Bleedi“ gekontert habe. Direkter kann man Pfalz kaum servieren. Zwischen Hocker und Dubbeglas dozierte der promovierte Sprachwissenschaftler über Dialekte, zog das Schwäbische mit dem Spätzleschaber aus den Maultaschen und widmete sich der Königsdisziplin: Schimpfwörtern. Von „Hannebambel“ bis „Labbeduddel“ steigerte er sich genüsslich bis hin zum „Gewürztraminersüßeschorle-Mediumwasser-Strohhalmtrinker“. Nach mehr als zwei Stunden blieb nur eine Erkenntnis: „Es kummt, wie’s kummt“ – aber bitte wieder so!