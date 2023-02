Er ist gebürtiger Kaiserslauterer und schon seit 2016 im Unternehmen: Christian Cabirol. Zum 1. April übernimmt der 37-Jährige die Nachfolge von Hartmut Sprave als CTO (Chief Technology Officer) bei Mobotix. Sprave verlässt auf eigenen Wunsch die Firma nach fünfjähriger Tätigkeit, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Cabirol hat in Kaiserslautern Elektrotechnik und Informationstechnik studiert, und war dann Mitarbeiter an der Technischen Universität. Nach Langmeil lockte ihn 2016 ein Freund, der bei Mobotix angestellt war. Cabirol fing als Entwickler an, übernahm zwei Jahre später eine Gruppenleitung und wurde weitere zwei Jahre später Leiter Entwicklung Kamerasoftware. Ende 2022 wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne, Nachfolger von Sprave zu werden. „Da musste ich schon ein bisschen überlegen. Vorstellen konnte ich es mir schon, aber die Frage war: Jetzt schon?“ Letztendlich entschied sich Cabirol dann dazu, diese Chance zu nutzen.

Als Technikvorstand wird er sich schwerpunktmäßig um den Bereich Forschung und Entwicklung und die Technologiepartnerschaften kümmern. Besonders gefreut hat Cabirol, dass die Rückmeldungen aus der Belegschaft sehr positiv ausgefallen seien: „Da habe ich wahnsinnig viel positives Feedback bekommen.“ Er sieht es als Vorteil an, dass er die internen Abläufe, Stärken und Schwächen des Unternehmens bereits kennt. „Ich habe das hier ja von der Pike auf mitbekommen.“ In den nächsten Wochen stehen für ihn jetzt erst einmal viele Kennenlerngespräche mit den nationalen und internationalen Partnern an.