Sänger und Sängerinnen aus Kaiserslautern, Kusel und dem Donnersbergkreis führen am 17. Juli in der Otterberger Abteikirche Mozarts Requiem auf. Eindrücke eines Probenbesuchs.

Erste Überraschung: Für drei Ensembles − die Nordpfälzische Kantorei, das Vocalensemble Kaiserslautern und die evangelische Kantorei Kusel, die das Werk gemeinsam aufführen sollen − ist das Häuflein recht klein. 47 Sängerinnen und Sänger sind da. „Corona ist uns in die Quere gekommen“, erklärt Bezirkskantor Markus Henz, Vollbart, salopp in Shorts und Shirt gekleidet, beim Probenbesuch in Otterbach.

Zweite Überraschung: Die Chorgemeinschaft zeigt sich sehr intonationssicher – dieser Probentag liegt noch deutlich vor der Aufführung. Das von Mozarts „Nachfolger“ Franz Xaver Süßmayr geschriebene Sanctus, an dem gerade gearbeitet wird, klingt volltönend und expressiv, während Tobias Markutzik von der Kuseler Kantorei am Klavier begleitet.

Anforderungen sind enorm

Auf diese mit zehn Takten Umfang sehr knapp gehaltenen Lobpreisung des Herrn folgt das fugierte „Osanna in excelsis“. Der Dreivierteltakt ist auffällig synkopiert. „Halt“, ruft Henz. „Da hawwe manche e Beschleuniger reingebracht!“ Also die vierstimmige Fuge noch einmal. Und konzentriert. Die Anforderungen an den Stimmumfang, besonders von Sopran und Tenor, sind enorm. Die Chormitglieder bewältigen das mit Bravour. Besonders die Sopranistinnen.

Doch erneut winkt der Chorleiter ab. Einige Männer sind zu schnell vom Benedictus zum Agnus Dei übergesprungen. Und schon geht’s mit Attacke ins „Lux aeterna“ über, das Mozarts erstem Satz und später seinem Kyrie fast notengetreu bis zum Schluss folgt, lediglich mit geändertem Text.

Ein auch humorvoller Chorleiter

Ein weiteres Unterbrechen. „Hier müsst ihr ganz bewusst die chromatischen Aufgänge nehmen“, ruft Henz. Ohne Hektik leitet der Chorleiter durch die Partitur, ruhig und bestimmt, oft humorvoll. Es muss eine Freude sein, unter seiner Leitung zu singen.

Nach kurzer Pause zum Verschnaufen geht es zurück an den Anfang des Werks. Die siebentaktige Orchestereinleitung übernimmt Tobias Markutzik am Klavier. Schon folgt der Chor mit abwärtsfließenden Sechzehntelketten, mit Wechseln von „gehaltenen“ steigenden und abwärts fließenden Melodieverläufen, dass man kaum mit den Augen der Partitur folgen kann. Das Tempo ist beeindruckend. Mehr noch begeistern die Koloraturen in Sechzehntel-Noten der Sängerinnen und Sänger. Ohne Pause folgt das lebhafte Kyrie.

Die Silbe „Rex“

Die Bitte ums göttliche Erbarmen steigert sich aus der allgemeinen Fuge in immer persönlichere, geradezu fordernde homophone Rufe: „Herr, du musst mich begnadigen!“ Dabei werden an die Höhen einige Anforderungen gestellt. Bis zum zweigestrichenen b müssen sich die Soprane in die Höhe schrauben.

Schließlich wird das ganze Requiem nochmals durchgesungen. „Je weniger Fehler ihr macht, desto früher kommen wir nach Hause“, sagt Henz. Lediglich beim „Rex tremendae majestatis“ (König von erschreckender Majestät) unterbricht er. Dreimal wird die Silbe „Rex“ mit mächtigen Chor-Akkorden angerufen. Im „Confutatis“ besticht der Chor durch scharfe rhythmische und dynamische Kontraste in den Stimmlagen und überraschende harmonische Wendungen.

Eine Kunst, die sich nicht aufdrängt

Der Dirigent befleißigt sich einer Kunst, die sich nicht aufdrängt. Die Ausführenden kosten das harmonische Raffinement des Werks aus. Markus Henz verlangt ihnen alles ab – und sie bleiben ihm nichts schuldig.

Info

Die Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts „Requiem in d-Moll, KV 626“ findet am Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr, in der Abteikirche Otterberg statt.

Infos und Karten bei der Tourist-Info unter Telefon 06301 607-800

