Wer singen will, muss lauschen können. Doch in Coronazeiten steht das Abstandhalten über allem. Noch mehr als die Bläser leiden deshalb die Sänger unter der Pandemie. Die Vorsitzende des Kreischorverbands Nordwest-Pfalz, Irene Poller aus Steinwenden, kann ein Lied davon singen.

Zum zweiten Mal sind die Vokalisten von einem Lockdown hart getroffen. Dabei, so Irene Poller, ist seit der ersten Zwangspause ab dem 18. März bei den Chören niemals wieder „Normalbetrieb“ eingekehrt. Lange „Fermaten“ – in der Musik ein Zeichen für Pausen – und ein zögerlicher Probenbeginn ab Juli unter strengsten Auflagen und sehr schweren akustischen Rahmenbedingungen prägten das Jahr. Die Situation sei noch problematischer als bei den Bläsern, denn Studien und Analysen zufolge verbreiten die Sänger noch mehr Aerosole als diese.

Sänger bleiben fern, Vereine lösen sich auf

Die Proben im Freien oder in großen Hallen und mit extremen Abständen hätten dazu geführt, dass sich die Sängerinnen und Sänger in manchem ohnehin zahlenmäßig schwach besetzten Chor selbst nicht mehr hören und stimmlich einordnen konnten. Die Folge: Man versuchte, lauter und kräftiger zu singen, was aber natürlich einen vermehrten Ausstoß von Aerosolen mit sich brachte. Ein fataler Teufelskreis – zudem interpretatorisch ein Spannungsfeld zwischen forderndem Dirigent und unsicheren Vokalisten. Als Folge dieser problematischen Konstellation kam es laut Poller zu Abmeldungen von vielen Sängern und mittlerweile sogar zu sechs Vereinsauflösungen. Bei 15 weiteren Chören ruht die Vereinsarbeit für ein Jahr, die Wiederaufnahme der Chortätigkeit ist aber geplant.

Im März fanden noch zwei Veranstaltungen des Verbandes statt, danach – so Pollers Bericht und Bilanz – keine mehr. Abgesagte Jubiläumsveranstaltungen, ausgefallene Ehrungen verdienter Jubilare und so mancher Chorleiter in Kurzarbeit. Dies ergibt nach Pollers bewegender Schilderung durch den weiteren Wegfall von Einnahmen – ohne die üblichen, sonst mitgestalteten Dorffeste – ein wirtschaftlich wie künstlerisch ernüchterndes Bild. Über den „6-Punkte-Plan“ zur Vereins- und Künstlerförderung der Landesregierung merkt die Vorsitzende kritisch an, dass dieser nur bei Insolvenz der Vereine greife – dann brauche der Chor aber auch keine Unterstützung mehr, wenn das „Kind bereits in den Brunnen gefallen sei“. Ansonsten trägt sie die neuesten Auflagen und Verordnungen zwar konsequent mit, plädiert aber konsequent auch andere – verzichtbare – Bereiche und Geschäfte gleichberechtigt zu schließen. Und hofft auf einen Neustart im nächsten Jahr.

Digitalisierung für Ältere schwierig

Poller berichtet von positiven Erfahrungen mit digitalen Möglichkeiten im Zustellen von Noten, Aufnahmen und Einspielungen – etwa gesondert wie Klavierbegleitung und Einzelstimmen. Das bringe zwar jüngere, gut aufgestellte und entsprechend vernetzte Chöre weiter, wurde aber von älteren Semestern weniger angenommen. Dennoch sieht Poller eine Bestätigung klassisch-konventioneller Chöre, die sich behaupten, dagegen seien derzeit die früher aufkommenden Projektchöre eher wieder rückläufig und stilistisch konnten Alternativchöre die traditionsreichen auch nicht überflügeln.

Insgesamt gibt Poller zu bedenken, dass solche Chöre nicht nur örtliche Kulturträger seien, sondern auch Wirtschaftsfaktoren. Von denen hängen wiederum Musikverlage, Ausstatter festlicher Konzertkleidung sowie Bühnen- und Beschallungstechnik und vor allem die Gastronomie schicksalhaft ab, was die Politik oftmals vergesse.

