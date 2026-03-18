Im erst 2021 neu in Betrieb genommenen Salinenbad Bad Kreuznach ist am 17. März Chlorgas ausgetreten. Badegäste wurden evakuiert, zwei Techniker erlitten Verletzungen.

Der Gasaustritt löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Das Gas sei während turnusmäßiger Wartungsarbeiten aus der Chlorgasanlage ausgetreten, informierte die Feuerwehr. Zwei Techniker waren dort gerade mit Schutzanzügen, Masken und Filtern im Einsatz. Die Berieselungsanlage zur Neutralisation des Chlors wurde nach dem Austritt automatisch ausgelöst und reagierte umgehend.

Im Salinenbad hielten sich zu dem Zeitpunkt 38 Besucher auf. Sie wurden und über den rückwärtigen Bereich des Schwimmbades auf die Liegewiese geführt. Die Badegäste blieben unverletzt. Von der Liegewiese wurden sie anschließend in ein nahes Restaurant gebracht, wo sie betreut wurden. Die beiden Techniker wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatten Hautkontakt mit dem Chlorgas.

Die Feuerwehr schloss unter Atemschutz die offenen Ventile an den Chlorgasflaschen. Zuvor war der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt worden. Nach der Belüftung des Chlorraumes und einer erfolgreichen Messung wurde Entwarnung gegeben. Wie es zu dem Chlorgasaustritt kam, ist noch unklar.

Erst am 12. März hatte die Feuerwehr Bad Kreuznach eine Übung für ein solches Szenario abgehalten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse konnten am Dienstag umgesetzt werden.