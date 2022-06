Auf Einladung des Pfalzklinikums gastiert die renommierte Südpfälzer Theatergruppe Chawwerusch kommenden Samstag in Rockenhausen. Gespielt wird das Stück „Liberté, wir kommen!“

Das Herxheimer Chawwerusch-Theater ruft im Stück „Liberté, wir kommen!“ in Erinnerung, „wie die Französische Revolution in die Pfalz kam“. So lautet der Untertitel des Bühnenwerks „Liberté, wir kommen“, das der Heidelberger Autor Jan-Michel Räber fürs und mit dem Chawwerusch-Ensemble geschrieben und Moritz Erbach musikalisch aufgehübscht hat.

Lebensprall und unverstellt

Herausgekommen ist eine vollblütige, durch und durch erdverbundene, bei aller historischen Authentizität ganz der Tradition des Volkstheaters verpflichtete Nummernrevue im besten Chawwerusch-Stil: lebensprall, unverstellt, gedankenschwer und unbekümmert, mal derb und mal zärtlich – eben klassische Commedia dell’ Arte uff Pälzisch, effektvoll in Szene gesetzt von Uwe John.

Erzählt wird die wahre Geschichte vom Freiheitsdrang der Menschen im südpfälzischen Bergzabern. Sie sagten sich im November 1792 von ihrem feudalen Landesherrn los und beantragten den Anschluss an die Französische Republik. Es geht um Unterdrückung und Hunger, Kriegsangst und Hoffnung auf bessere Tage, um Duckmäusertum und Vorteilsnahme, um den Branntwein und die Liebe, schließlich auch darum, dass Revolutionen mitunter ihre Kinder fressen.

Die Rolle der Frauen

Das Bühnenbild von Gerd Friedrich ist einfach und überaus wirkungsvoll. Mit wenigen Griffen lassen sich vier fahrbare Podeste mit segeltuchbespannten Aufbau vielfach variieren: Sie werden zu Ausschankstellen, fürstlichen Gemächern und drohen als Silhouette mit dem Schatten der Guillotine.

Dass 1792 auch schon Frauen für ihre Teilhabe an der Demokratie gestritten haben sollen, ist die persönliche Deutung der Chawwerusch-Leute, die auf amüsante Art an die Genderdebatte der Gegenwart anknüpft.

Westpfälzer könne zudem sprachlich noch einiges lernen. Wenn im Stück von „Böhämmern“ die Rede ist, muss man wissen, dass damit die früher in Bergzabern gejagten Bergfinken gemeint sind.

Bergzabern war damals Teil des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken, während etwa Kaiserslautern zur Kurpfalz gehörte. Als die Revolutionsarmee gegen preußisch-österreichische Truppen aufmarschierte, versuchten sich Herzog und Kurfürst neutral zu halten. Dann kamen die Schlacht von Morlautern und die Mainzer Republik, schließlich waren alle Gebiete links des Rheins französisch. Der Herzog flüchtete nach Mannheim, der Kurfürst verlegte seine Residenz nach München. Man muss jedoch die historischen Daten nicht herunterbeten können, um die Chawwerusch-Produktion genießen zu können.

Termin

Karten gibt es am 18. Juni ab 16.30 Uhr an der Abendkasse der Donnersberghalle. Gäste zahlen 13 Euro. Kinder bis 18 Jahren sind frei.