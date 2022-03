Es geht um eine Mutter, eine Tochter und eine „unbezahlbare“ polnische Perle: Mit seinem Stück „Maria hilf“ gastiert das Südpfälzer Chawwerusch Theater am Samstag in Kirchheimbolanden.

Das Stück verhandelt ein Thema, das die meisten Menschen jenseits der 40 oder 50 selbst kennen dürften: Die alternden Eltern benötigen plötzlich Pflege. Doch wie damit umgehen?

Zum Inhalt: Magdalena will nach Jahren erstmals wieder in den Urlaub nach Bad Hindelang fahren. Das ist zumindest der Plan. Doch dann findet die Tochter sie bewusstlos am Ende der Kellertreppe – die Mutter hatte einen Schlaganfall. Von jetzt auf gleich ist alles anders. Magdalena ist nicht mehr in der Lage, alleine klar zu kommen. Von der Tochter Michaela erwartet sie, dass sie sich kümmert – so wie sie sich eben auch um ihre Mutter gekümmert hat: „Das gehört sich einfach so!“ Aber will Michaela das? Und kann sie das? Schließlich hat sie ja auch ihr eigenes Leben, einen Vollzeitjob und zwei pubertierende Kinder.

Zwischen Schikanen und Sehnsüchten

Ein Pflegeheim lehnt die Mutter kategorisch ab. Was also tun? Eine Polin muss her! Und da steht sie auch schon vor der Tür: Maria mit dem kleinen Koffer, dem unaussprechlichen Nachnamen und der Engelsgeduld. Der Mutter ist sie zu jung und unerfahren, zu wenig deutsch und zu polnisch. Da sind Konflikte programmiert. Zwischen Antragsformularen, unzensierten Wahrheiten, Schikanen und leisen Sehnsüchten nähern sich die drei Frauen einander an – und sehen am Ende womöglich auch sich selbst mit anderen Augen.

Zu erleben ist das beliebte Chawwerusch-Theater im Rahmen des städtischen Kulturwinters, den die Stadt Kirchheimbolanden veranstaltet, am Samstag, 2. April, in der Stadthalle an der Orangerie. Einlass ist um 19 Uh, Beginn um 20 Uhr.