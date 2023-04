Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Liberté, wir kommen“ heißt eine Aufführung des Chawwerusch Theaters, die das Ensemble am Samstagabend in der Donnersberghalle in Rockenhausen zeigte.

Das Stück von Jean-Michel Räber beruht auf einer wahren Begebenheit aus Bergzabern: Zur Zeit der Französischen Revolution widersetzten sich die Bürger dem regierenden Herzog