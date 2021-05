Dörrmoschel. Nachwuchsreiterin Charlotte Bischoff von der Reitsportgemeinschaft Dörrmoschel hat sich Anfang Mai bei einer Sichtung einen Platz im Perspektivkader Rheinland-Pfalz erobert. So kann sie nun bei Profiturnieren starten.

Aufgrund der bestehenden Corona-Regelungen sind aktuell nur Profiturniere für Berufsreiter sowie Landes- und Bundeskadermitglieder zugelassen. Bischoff gehört zu insgesamt vier Jugendlichen, die in ihren Altersklassen in den Perspektivkader aufgenommen wurden. Ohne diesen wäre sie nicht bei den Profiturnieren startberechtigt.

Am Pfingstwochenende hatte die Zwölfjährige ihren ersten Start in einer Springprüfung der Klasse L beim Turnier von Thomas Wittemer in Worms. Als eine der jüngsten Reiterinnen erreichte sie einen Platz im guten Mittelfeld unter den Berufsreitern. „Die Konkurrenz war sehr groß. Aber ich war froh, überhaupt wieder an einem Turnier teilnehmen zu dürfen“, so Bischoff.

Am kommenden Wochenende findet schon ihr nächstes Turnier auf Wittemers Anlage statt. „Thomas Wittemer ist selbst ein sehr guter Springreiter, der mich neben meinem Papa zusätzlich trainiert.“ Bischoffs Saisonziel sind die Landesmeisterschaften im Herbst. Zudem hofft sie, sich durch gute Leistungen auch für nationale Jugendturniere qualifizieren zu können. Als Perspektivkadermitglied stehe sie zumindest schon einmal auf der „Longlist“.