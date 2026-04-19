Mit seinem neuen Programm „Es kummt wie’s kummt“ hat Chako Habekost am Freitag die Stadthalle Kirchheimbolanden ausverkauft.

Von Anfang an verstand es Chako das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Er stellt die Idealfigur eines Pfälzers dar, mit dem ausgelebten Dialekt, mit Gestik und Mimik. Er bezeichnet sich selbst als Mischling, da er nicht in der linksrheinischen Original-Pfalz geboren ist, sondern in Mannheim, also in der Kurpfalz. Mittlerweile lebt er aber schon länger in Bad Dürkheim als zuvor in Mannheim.

Das rund zweistündige Programm war voller Knaller. Ihm sei es wichtig, dass er das Publikum zum Lachen bringt; ihm schwebt dabei das befreiende Lachen seiner Nichte vor, die einmal das Verhalten einer sich beschwerenden Zuhörerin ganz cool mit den beiden Worten „Blunz, blede“ kommentiert hatte.

Jubel in Kallstadt

Auch Politiker bekamen ihr Fett weg. Etwa US-Präsident Donald Trump. Die Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz, im Herbst mit ihm Bad Dürkheim, die Heimat seiner Vorfahren besuchen zu wollen, zeigte zunächst, dass Merz Nachholbedarf in pfälzischer Geografie hat und löste in Kallstadt Jubel aus, da ihnen dieser Besuch erspart bleibt.

Besonders wichtig ist für Chako, dass die Dialekte erhalten bleiben. Er selbst ist zweisprachig aufgewachsen, denn zu Hause musste Hochdeutsch geredet werden, da sein Vater aus Hannover kam. Auf der Gass und in der Schule hat er sich Pfälzisch beigebracht.

Ein thematischer Schwerpunkt war auch „Spanien“. Mit Gesang und Tanz stellte er einen Spanier dar und machte sich über die in der Pfalz viel zu kleinen lustig. Es gibt dafür einige andere Dinge, die die Pfälzer für sich in Anspruch nehmen können, so Habekost: Das hiesige Lebensgefühl erleichtere Integration. Mit Hilfe einer Wanderung zum Hambacher Schloss und einigen Dubbegläsern Schorle hätten wir die Demokratie erfunden. Überall auf der Welt treffe man Pfälzer; eine Pälzer Gosch wartet nur darauf, einen Landsmann anzusprechen.

Unbestritten ist, dass schon in der Steinzeit die alkoholische Gärung in der Pfalz zur Anwendung kam. Allerdings eher zufällig durch einen Regenguss auf einen großen Haufen geernteter Trauben. Nach dem Genuss dieser Früchte wurde auf dem „Säbelzahntiger-Xylofon“ eine Melodie gespielt, die vom Publikum direkt erkannt und gesanglich begleitet wurde: Ja, so en guude Palzwoi…

Das Schlimmste, was einem trinkfesten Pfälzer laut Habekost passieren kann, ist eine Weinbergwanderung, bei der man sich mit einem viel zu kleinen Probiergläsel fortbewegt.