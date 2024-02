Am Sonntag im Blauen Haus in Bolanden hatten Cellistin Marlene Siemes und Pianist Benjamin Reiter ihren ersten öffentlichen Auftritt und verbuchten mit zwei schweren „Brocken“ der romantischen Kammermusik-Literatur einen gefeierten Erfolg.

Die beiden Interpreten lernten sich 2020 an der Wiesbadener Musikschule kennen, wo sie beide unterrichten, und erarbeiteten sich mit der zum Auftakt gespielten Brahms-Sonate in e-moll als heikler Einstieg in die gemeinsame Proben- und Konzerttätigkeit gleich eine große Herausforderung: Kompositorisch zeigt der Stil des Spätromantikers Brahms meistens „Licht und Schatten“, schwankt zwischen düsterer, verhangener Melancholie, bohrender Suche und Intensität bis hin zu eruptiven Auf- oder Ausbrüchen. Interpretatorisch schwankte man zwischen Bewunderung für diesen mutigen Schritt und gleichzeitig warf die Aufführung auch einige Fragen auf: Grundsätzlich die, warum der Flügel und die Cellistin unten vor der Bühne und direkt vor dem dicht besetzten Publikum platziert sind. Dies wirkte sich optisch (vielfach verdeckt) und klanglich ungünstig aus.

Der exzellente Pianist überdeckte hier oftmals den subtileren Klang des vom grundierenden Orchesterinstrument hier als melodisches Führungsinstrument „geadelten“ Streichinstruments. Bei dieser Interpretation neigte dagegen der Pianist zu einer dominanten Führungsrolle; auch bei Partien, bei denen der Klavierpart nur stützend, umspielend und imitierend im Kopfsatz angelegt ist. Hier, bei der Interpretation zeigte der Pianist eine Tendenz zum Forcieren, Übertönen und vor allem zum ständig drängenden Impuls, was der Aufführung die nötige Ausgeglichenheit und Klarheit im Zusammenspiel nahm. Dies wurde im zweiten Satz mit Anklängen an klassische (hier variiert) Menuette besser und funktionierte im interpretatorischen Konsens (Tempi, Artikulation, Rhythmisierung) dann im fugierten Finalsatz am Besten.

Heikle Brahms-Sonate

Kurios, dass diese heikle Sonate von Brahms nach dessen Aufführung 1865 in Mannheim zwei führenden Verlagen (Breitkopf & Härtel sowie Simrock) als eine „sicherlich nicht schwer zu spielende“ angeboten wurde; er spielte so möglicherweise darauf an, dass er sie mit einem Gesangsprofessor (Josef Gänsbacher) aufführte, der das Cello als Nebeninstrument spielte. Letztlich sind die Brahms-Sonaten für Interpreten „Lebenswerke“, da wäre noch vieles an motivischer Detailarbeit, an Dialogen und Feinheiten in subtilerer Klanglichkeit zu entdecken.

Weitaus besser traf man den Nerv der kompositorischen Aussage und den Charakter der Sätze bei einer Sammlung von Fantasiestücken von Robert Fuchs. Das dritte daraus wurde sogar als Zugabe gespielt und übertraf dann hinsichtlich spielerischer Leichtigkeit und filigraner Linienführung sowie Eleganz und Brillanz alles.

Kompositorische Finessen

Sogar die meisterhaft interpretierte Sonate in A-Dur von César Franck, die eigentlich eine Violinsonate ist, aber aufgrund ihrer herausragenden Genialität für viele Instrumente (neben Cello etwa auch Flöte) bearbeitet wurde. Die Sonate basiert auf einem wiederkehrenden und immer wieder leicht variierten Leitthema, das alle Sätze zusammenhält und umspannt. Dies stellte der Pianist beispielsweise in seinen guten, fundierten Werkeinführungen heraus. Interpretatorisch konnte sie im Zusammenspiel im klareren Klangbild und in der Feinfühligkeit bei kompositorischen Finessen ebenfalls besser gefallen als die Brahms-Sonate. Möglicherweise hatte man sich nach der Pause auch besser abgestimmt und auf die Akustik eingestellt, da insgesamt die Vortragsfolge nun in vielen Aspekten (Klarheit, Feinabstimmung, Konsens in Artikulation und Dynamik wie Agogik) mehr überzeugte.

Bei einem Fazit sei in Erinnerung gerufen, dass Cellosonaten in der klanglichen Ausbalancierung und Feinabstimmung heikler sind als jene für beispielsweise Violine oder Flöte. Das tiefe Register verschmilzt oft mit der linken Hand des Klaviers, melodischen Linien der Cello-Kantilenen werden von vollgriffigen Akkorden überdeckt. So ist von dem genannten Cellisten Gänsbacher überliefert, dass er sich bei Brahms schon damals darüber beklagte, was dieser (wie vielfach auch heute) ignorierte und sogar den Vorwurf des Übertönens konterte mit „Ein Glück auch für Dich.“