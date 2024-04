Das Motto „Einfach mal machen“ haben sich Bolander Bürger gegeben, die sich bereit erklärt haben, bei der CDU-Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni mitzumachen. Thomas Danner führt diese Liste in Bolanden an. Außerdem sind Bernhard Siegel, Horst Stauffer-Bescher, Bettina Kulling, Dominik Reinhold, Michael Bosle, Mika Danner, Sarah Siegel, Thorsten Ruppert, Ute Stauffer-Bescher, Michael Jahn, Luca Bosle, Thilo Brückner und Willi Siegel dabei.