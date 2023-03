Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Bewerber gibt es, die als Direktkandidat im Wahlkreis 40 für die CDU ins Rennen gehen wollen. Neben Inga Storck aus dem Zellertal haben auch Andrea Schmitt aus Kerzenheim und Carsten Brauer aus Wattenheim Interesse angemeldet.

Wer die CDU bei der Landtagswahl vertreten soll, entscheidet sich am 28. Juli (Beginn 19.30 Uhr) in der Gemeindehalle in Börrstadt. Die Vertreterversammlung, die aus 75 CDU-Mitgliedern besteht, die von den