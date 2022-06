Zwei Urgesteine der Nordpfälzer Christdemokratie sind für jeweils 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU ausgezeichnet worden. Dabei gehören die Alsenzer Manfred Schäfer und Klaus Zepp der Partei sogar noch länger an.

Denn wegen der Corona-Pandemie ist die Ehrung nun mit zwei Jahren Verspätung am CDU-Grillfest an der Alsenzer Grillhütte nachgeholt worden. Gewürdigt hat das langjährige Engagement der beiden Kreisvorsitzende Andrea Schmitt. Diese sagte, als Schäfer und Zepp 1970 als junge Männer den Weg zur CDU gefunden hätten, sei sie noch gar nicht auf der Welt gewesen. In besagtem Jahr sei das Wahlalter von 21 Jahren auf 18 Jahre herabgesetzt, die Terrororganisation RAF gegründet und der damalige deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt durch seinen Kniefall in Warschau berühmt geworden.

Schäfer und Zepp hätten damals nicht nur die Junge Union, sondern auch die Ortsgemeinde Alsenz und die neue Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mitgestaltet. Seit deren Gründung bis zur Fusion mit der VG Rockenhausen 2020 sei Schäfer ununterbrochen Mitglied des VG-Rats gewesen, einige Jahrzehnte als CDU-Fraktionssprecher. Zudem gehörte der heute 79-Jährige zeitweise dem Gemeinderat, dem Kreistag – teils als Kreisbeigeordneter – sowie dem Bezirkstag an. Nach wie vor sei er ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Koblenz und engagiere sich für die Belange der Senioren-Union. 2018 habe er die Verdienstmedaille des Landes erhalten, so Schmitt.

Klaus Zepp sei seit 45 Jahren Gemeinderatsmitglied seiner Heimatgemeinde Alsenz, davon 25 Jahre – von 1994 bis 2019 – als „Ortsbürgermeister mit Weitblick“. Zuvor fungierte er als Ortsbeigeordneten, lange Jahre gehörte er auch dem VG-Rat Alsenz-Obermoschel an. Bis heute sei der 70-Jährige Mitglied des VG-Rats Nordpfälzer Land, sagte Schmitt. Beiden dankte sie herzlich im Namen der CDU für das jahrzehntelange kommunalpolitische Engagement und ihren Einsatz für die Partei.