Carsten Wißmann hat das Amt des Präsidenten des Rotary Club Kirchheimbolanden für das Präsidentenjahr 2020/20201 übernommen. Sein Vorgänger Eckhard Laubscher bedankte sich bei der feierlichen Übergabe bei allen Mitgliedern und Unterstützern in der zurückliegenden Zeit. Laubscher betonte die positive Entwicklung des Clublebens der vergangenen Monate. Wißmann teilte in seiner Rede mit, dass er das neue rotarische Jahr mit großer Vorfreude auf die bevorstehenden Projekte und Aufgaben in Angriff nimmt. Der im Jahre 1977 gegründete Rotary Club Kirchheimbolanden besteht aktuell aus 44 Mitgliedern aus den Kreisen Alzey-Worms und dem Donnersbergkreis. Er widmete sich im vergangenen Jahr lokalen Projekten wie der Gestaltung der Anlage des Kleeblattwegs in Bennhausen sowie des Schlossgartens in Kirchheimbolanden. An Ständen während des Residenzfests und des Weihnachtsmarkts wurde außerdem Geld für den Erhalt der Stummorgel in der Pauluskirche gesammelt.red/jös