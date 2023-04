Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kirchheimbolander Friedenstage haben es immer geschafft, ihre Anliegen mit bekannten Namen zu unterstreichen. Das wird auch in diesem Jahr so sein, zumal bei der Vergabe der Friedenstagepreise auch noch die aus dem Vorjahr coronabedingt verschobenen Ehrungen nachgeholt werden müssen. Ein Name wird Aufstehen erregen: Als Friedenstagepreisträgerin 2021 wird Carola Rackete nach Kirchheimbolanden kommen.

Diese Entscheidung hat der Sprecher des Vorbereitungskreises, Norbert Willenbacher, jetzt bestätigt. Der Friedenstagekreis habe diesen Vorschlag aus den Reihen der Grünen Jugend gut befunden. Er