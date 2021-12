Carmen Rossol, mennonitische Pfarrerin im Ruhestand, engagiert sich derzeit intensiv für die Gründung einer Bürgerstiftung in Bolanden. Ihr Motto: „Es gibt viele Menschen, die Gutes tun wollen, man muss sie nur finden.“

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die mit Hilfe eines Stiftungsvermögens einen festgelegten Zweck verfolgt. Eine Bürgerstiftung ist eine Stiftung, die sich für das Gemeinwesen engagiert. Als langjährige Pfarrerin einer relativ kleinen freikirchlichen Glaubensgemeinschaft ist Rossol gewohnt, gemeinschaftliche Aktivitäten in ihre Arbeit einzubauen. Das erste große Projekt ihrer noch zu gründenden Bürgerstiftung soll daher eine sogenannte Wohnpflegegemeinschaft sein.

Als Vorstufe und Träger des Projektes hat sie den Verein „Pflegenest Weierhof“ ins Leben gerufen. Die spätere Bürgerstiftung soll von der bereits bestehenden Bürgerstiftung Pfalz treuhänderisch verwaltet werden, da von ihr der Anstoß kam und sie in Finanz-, Verwaltungs- und Rechtsgeschäften bereits Erfahrung hat.

25.000 Euro als Stiftungskapital

Um das erforderliche Stiftungskapital in Höhe von 25.000 Euro aufzubringen, sind die Bürger aufgerufen, einen einmaligen Betrag von mindestens 100 Euro zu stiften und damit Gründungsstifter zu werden. Diese Zuwendung ist steuerlich absetzbar. Rund die Hälfte des benötigten Betrags ist so inzwischen zusammengekommen. Rossol ist optimistisch, dass sich auch der Rest noch einfinden wird. Erst wenn das gesamte Kapital vorhanden ist, kann die Stiftung offiziell gegründet werden.

Die Felder, die gefördert werden können, sind vielfältig: Jugend- und Altenhilfe, Bildung und Erziehung, Soziales, Kultur und Denkmalpflege, Umwelt und Naturschutz, Brauchtum und Heimatpflege sowie Projekte von Vereinen.

Erstes Projekt: die Wohnpflegegemeinschaft

Angedacht als erstes konkretes Projekt ist die bereits erwähnte Wohnpflegegemeinschaft. In einem noch zu bauenden Haus auf dem Weierhof sollen dafür zwölf Zimmer mit Nasszellen entstehen, in denen ältere Menschen mit Unterstützungs- und eventuell Pflegebedarf selbstbestimmt leben und sich auch gegenseitig unterstützen können. Weiterhin sind eine Gemeinschaftsküche und ein Aufenthaltsraum vorgesehen. Das Vorhaben würde vom Land über das Projekt „WohnPunktRLP“ unterstützt. Über ein geeignetes Grundstück ist man bereits in Verhandlungen. Als zweites Projekt ist ein Waldspielplatz mit Freizeittreff für Jung und Alt in Bolanden angedacht. Ein Jugendzentrum sowie ein Laden im Ort, der von Einwohnern betrieben wird, sind weitere Gedankenspiele.

Auch Nicht-Stifter können sich einbringen

Bei dem Projekt können sich alle Bolander Bürger einbringen. Nicht nur als Stiftungsgründer, sondern auch durch Spenden, durch Vorschläge für Projekte oder mit ehrenamtlichem Engagement bei der Umsetzung von Projekten. Dazu wird ein Flyer an alle Bolander Haushalte verteilt. Die Fäden laufen dann bei Carmen Rossol zusammen. Weitere Ansprechpartner sind auf dem Weierhof Gerhard Wiehler und Jutta Huber sowie in Bolanden Christiane Rubner-Schmidt und Rahel Kleinmann.

Zur Person:

Carmen Rossol ist 1954 in Lüdenscheid (Sauerland) geboren. Als Angehörige einer Baptistengemeinde hat sie an der Universität Hamburg und an einem Freikirchlichen Institut Theologie studiert und war in mehreren Gemeinden als baptistische Pastorin tätig. 2009 kam sie als Pastorin zur Mennonitengemeinde auf dem Weierhof. Mit ihrem Mann Walter Rossol hatte sie die Pfarrstelle acht Jahre lang inne, seit 2017 sind beide im Ruhestand. Im alten Weierhöfer Ortskern haben sie eine alte Scheune zu einem Wohnhaus umgebaut.

Als zweites Standbein hat sie 2007 eine Ausbildung als Heilpraktikerin abgeschlossen, die ihr ermöglichte, als Teilzeit-Homöopathin in einer Praxis in Alzey zu arbeiten.