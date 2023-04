Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals in Rockenhausen zu Gast war am Sonntag die Carillonneurin Anna Kasprzycka. Die Polin, die mittlerweile in Berlin tätig ist, sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre rund um das Museum für Zeit.

Sanft streicht ein lauer Sommerwind über die großen Laubbäume hinweg und lässt die Blätter rascheln, sodass sich in ganz stillen Passagen immer wieder das „Lied des