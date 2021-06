Die Carillon-Konzertreihe mit internationalen Carillon-Virtuosen in Rockenhausen geht am Sonntag, 4. Juli, in die zweite Runde. Ab 17 Uhr wird erstmals die Belgierin Elisabeth Debevere mit einem eigenen Programm das Glockenspiel am Museum für Zeit zum Läuten bringen.

Für ihr Konzert in Rockenhausen hat Elisabeth Debevere, die offiziell ernannte Stadtglockenspielerin der belgischen Stadt Nieuwpoort, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Neben klassischen Stücken von Vivaldi und Mozart werden auch Walzer, Chansons sowie Filmmusikklassiker zu hören sein. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind laut Veranstalter willkommen.

Debevere, geboren 1961, studierte Klavier und Orgel am Städtischen Konservatorium in Ostende, erwarb zudem ihr Abschlussdiplom an der Glockenspielschule „Royal Carillon School Jef Denyn“ in Mechelen. Konzerte hat sie nicht nur in Belgien, sondern auch in Frankreich, den Niederlanden und Dänemark gespielt. Zudem war sie die treibende Kraft hinter dem grenzüberschreitenden Glockenspielfestival „The heaven as Concert Hall“, in Zusammenarbeit mit Französisch-Flandern.