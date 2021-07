Vom Broadway über Little Italy an die Wall Street: „The Big Apple“ heißt das Programm, dass der Niederländer Mathieu Daniël Polak am Sonntag, 1. August, 17 Uhr, am Carillon des Museums für Zeit in Rockenhausen spielt.

Mit Broadway-Stücken wie „I feel pretty“ aus dem Musical West Side Story und „Memory“ aus Cats oder dem Lied „Money, Money, Money“ von Abba, passend zur Wall Street, will Mathieu Polak das Flair aus der amerikanischen Großstadt New York nach Rockenhausen bringen. Hinzu kommen klassische Stücken von Verdi und di Capua werden auch niederländische Klassiker zu hören sein – das Publikum darf sich also auf eine abwechslungsreiche Klangmischung freuen.

Der Carillon-Künstler Mathieu D. Polak besuchte die niederländische Glockenspielschule in Amersfoort. Im Jahr 2000 erwarb er seinen Master mit der Spezialisierung in der Glockenspielausbildung. Seit seinem Abschluss ist er Lehrer am niederländischen Glockenspielzentrum in Amersfoort. Polak gewann Preise bei internationalen Glockenspielwettbewerben sowie für seine Kompositionen, und gab bereits Konzerte in Japan, Dänemark, Portugal, Frankreich, Belgien, Deutschland, Litauen und den USA.

Seit 2008 ist er Carillonneur der Erasmus Universität Rotterdam, außerdem ist Mathieu D. Polak seit 2003 Glockenspieler von Spakenburg. 2019 erhielt er ein Stipendium des Fonds voor de Podiumkunsten, um jüdische Glockenspielmusik zu komponieren und zu arrangieren. Am 7. Mai 2019 hat Boudewijn Zwart diese Stücke in Amsterdam uraufgeführt.

Info

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben, unter anderem Abstandhaltung und Kontaktdatenerfassung.

Programm

Broadway: I feel pretty (Musical West Side Story), Hello Dolly! (Musical Hello Dolly) , Memory (Musical Cats), Summertime (Musical Porgy and Bess)

Little Italy: La Donna e Mobile (Giuseppe Verdi), Come Back to Sorrento (Ernesto de Curtis), O Sole Mio (Eduardo di Capua)

From the Harlem Carillon Books: Chaconne (Johann K.F. Fischer)

From the Brooklyn Carillon Books: Der Hohenfriedberger Marsch (Friedrich der Grosse)

Wall Street: Money, Money, Money (ABBA), If I were a rich Man (Musical Fiddler on the Roof), Big Spender (Musical Sweet Charity), There’s no Business, like Show Business (Musical Annie get your gun)

New Amsterdam: Bij ons in de Jordaan (Johnny Jordaan), Aan de Amsterdamse Grachten (Wim Sonneveld)