Am Sonntag ließ Jan Verheyen das Rockenhausener Carillon erklingen. Er spielte für mehr als einhundert Besucher im Schlosspark. Der Belgier ist Carilloneur in Hasselt und Neerpelt. Dort spielt er sein Instrument hoch oben im Turm für seine Zuhörer. So war es für Jan Verheyen etwas Besonderes, seinem Publikum einmal in die Augen sehen zu können. Die Gäste lauschten gespannt dem Programm mit dem Titel „Mix of Styles“.

Jan Verheyen experimentiert gerne mit dem Carillon. Mit seinem Projekt „Bells Lab“ spricht er ein breites Publikum an und verbindet das Carillon mit den verschiedensten