Das letzte Wort in der diesjährigen Reihe mit Carillon-Konzerten hat am Sonntag der Belgier Luc Rombouts. Für sein erstes Gastspiel in Rockenhausen hat der Carilloneur ein sehr reichhaltiges Programm zusammengestellt, das mit einigen Sätzen aus Werken Johann Sebastian Bachs anhebt. Neben Händel und Vivaldi legt sich Rombouts auch Adaptionen klassisch-romantischer Gitarrenmusik von Carulli und Tarrega oder Melodien aus Schuberts „Winterreise“ aufs Notenbrett. Mit Pop- und Folkmusik lässt er sein Konzert ausklingen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.