Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am kommenden Sonntag spielt das Carillon an der Fassade des Museums für Zeit in Rockenhausen erneut Daniele Ghisis Stück „Fulgura frango“. Schließlich ist Corona trotz aller medizinischen Fortschritte noch nicht Geschichte.

Durch das große Glockenspiel in Rockenhausen erklingt am 27. Februar ab 12 Uhr „Fulgura frango“, das Stück, das Daniele Ghisi unter anderem zum Gedenken an die Toten der