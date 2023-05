Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Cannabis soll in Deutschland legalisiert werden. So haben es die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag zumindest vorgesehen. Das Hanfgewächs mit psychoaktiven Wirkstoffen wird heute schon legal in der Medizin eingesetzt, zur Schmerztherapie. Bald soll es auch erlaubtes Genussmittel werden. Doch wie gefährlich ist das?

Er nimmt regelmäßig Cannabis, sagt er. Der 29-jährige Student aus Eisenberg sagt, er habe bereits als Teenager Joints geraucht. Damals habe er das aber nur wenige Male ausprobiert.