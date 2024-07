Seit April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland legal. Während Einzelfragen im Umgang mit dem neuen Gesetz weiterhin nicht vollumfänglich beantwortet werden konnten, ist seit Beginn des Monats auch der Vertrieb der Pflanzen in Vereinen, sogenannten Social Clubs, erlaubt. Im Donnersbergkreis sucht man solche Vereine noch vergeblich. Der Social Club „B420“ geht nun aber in Bad Kreuznach an den Start und könnte die erste Anlaufstelle dieser Art in der Region werden. Bei Wöllstein werden eigene Pflanzen gezüchtet, ab nächstem Jahr sollen diese an Mitglieder abgegeben werden. Das Einzugsgebiet soll bis in den Donnersbergkreis hinein reichen. Es könnte die erste Anlaufstelle für Konsumenten in der Region werden. Wie die Vorbereitungen laufen und was der Mitgliedsbeitrag kostet,lesen Sie hier