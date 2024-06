Ein Konzert mit dem US-Pianisten Caleb Borick gibt es am morgigen Sonntag, 30. Juni, in Kirchheimbolanden. Es findet um 18 Uhr in der Orangerie statt.

Caleb Borick hat im Dezember den ersten Preis beim renommierten Internationalen Telekom Beethoven Klavier Wettbewerb gewonnen. Bereits seit zehn Jahren ist die Stadt Kirchheimbolanden Kooperationspartner des Wettbewerbs und bietet den drei Wettbewerbssiegern aus Bonn im Rahmen der Reihe „Musiken“ in Kirchheimbolanden Solo-Klavierrecitals an. Am Sonntag nun gibt Caleb Borick aus South Carolina sein Rheinland-Pfalz-Debüt im Rahmen des Internationalen Steinway Prizewinners Network, in dem weltweit Preisträger der Klavierwettbewerbe Konzertengagements erhalten.

Das Programm könnte anspruchsvoller nicht sein: Es beginnt mit Elliott Carter (1908-2012) einem der spannendsten zeitgenössischen Komponisten Amerikas. Darauf folgen Brahms Intermezzi (op. 118). In der zweiten Konzerthälfte wird Beethovens Klaviersonate Nr. 31 und Schuberts Wanderer Fantasie (D 760) zu hören sein. Karten (22 Euro) über reservix.de und an der Abendkasse.