Mit einem neuen Projekt unterstützt die Pfarrei Heilig Kreuz Geflüchtete in der Verbandsgemeinde. Immer dienstags und freitags von 17 bis 19.30 Uhr wird das „Café Helfende Hände“ im Untergeschoss des Pfarrheims öffnen. Dazu wurde mit einer kleinen und eifrigen Helfertruppe der Jugendraum renoviert und umgestaltet.

Ziel ist es, Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Verbandsgemeinde wohnen, einen Anlaufpunkt zu bieten, wo es neben Kaffee oder Tee auch Ansprechpartner für praktische Fragen und Sorgen gibt. Jeder, der vorbeischauen möchte, ist willkommen. „Unser Anspruch ist es nicht, immer direkt eine Lösung parat zu haben. Das können wir nicht stemmen. Das Team vor Ort hat jedoch eine Liste von Engagierten und Hilfestellen in der Hand, anhand derer wir dann schauen, wer in einem konkreten Fall am ehesten unterstützen kann. Dahin vermitteln wir dann und stellen Kontakte her“, so Pfarrer Carsten Leinhäuser zu dem Projekt.