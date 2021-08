Die Zukunft bei der SG Göllheim/Dannenfels II in der C-Klasse Nord ist derzeit offen. Bis Donnerstagabend wurde die Truppe von A-Jugend-Trainer Volker Kremer betreut. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betonte Kremer, dass er aus personellen Gründen die zweite Mannschaft, bestehend aus fast nur A-Jugendlichen, abmelden würde. Ob das die Vorstandschaft auch so beschließt, stand am Freitagabend noch nicht fest.

Offen ist, ob die SG am Sonntag, 13.15 Uhr, in Dannenfels gegen TSG Zellertal II antritt; und wenn ja, mit welchem Trainer …

Die neu formierte SG hatte bisher alle Spiele in dieser Saison gewonnen. Fünf Spiele, fünf Siege, ist Tabellenführer mit einem Torverhältnis von 24:10. Dennoch steht eine Niederlage, allerdings am grünen Tisch, zu Buche. Die Partie bei der SG Appeltal II musste kurzfristig abgesagt werden.

„Wir haben unsere Abwehr deutlich stabilisiert“

Kevin Frank, Spielertrainer der TSG Zellertal II sagt über den guten Start seines Teams: „Gegenüber der vergangenen Runde haben wir die Abwehr deutlich stabilisiert. Auch wenn wir zuletzt gegen Marnheim vier Gegentore bekommen haben, stehen wir gut und liegen mit zwölf Punkten aus sechs Spielen voll im Soll.“ Er ergänzt: „Wir haben einen sehr jungen und breiten Kader mit ein paar erfahrenen Akteuren, sind eingespielt und trainieren mit der Ersten und Zweiten zusammen, Beteiligung und Moral sind hervorragend. Die besten Spieler mit den konstantesten Leistungen spielen oben, die anderen greifen bei uns an. Da bin ich mit Roland Eifler im ständigen Austausch.“

Falls es zum Spiel gegen Göllheim/Dannenfels II kommt: „Der Gegner ist in der Favoritenrolle. Sie haben alle Spiele gewonnen und viele Tore erzielt. Wir werden wohl vorsichtiger als zuletzt gegen Marnheim agieren. Wenn wir es schaffen, wieder effektiver zu spielen, dann sind auch drei Punkte drin.“

Trainer-Tipps

Kevin Frank (TSG Zellertal II): Appeltal II - Bolanden II 3:1, Münchweiler/Langmeil II - Kerzenheim 1:2, Göllheim/Dannenfels II - Zellertal II 1:2, Dielkirchen - Stetten/Gauersheim II 2:2.