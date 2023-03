Elterntaxi, Umsteigens aufs eigene Auto oder aufs Fahrrad ... für viele Schüler und Berufspendler aus dem Donnersbergkreis mussten am Montag Alternativen gefunden werden, um zur Schule oder zur Arbeit zu kommen. Der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft), der in Rheinland-Pfalz vielerorts für stillstehende Busse und Bahnen gesorgt hatte, traf den Donnersbergkreis allerdings nur abgeschwächt. Der Busverkehr lief uneingeschränkt weiter. Wie Judith Schappert, Abteilungsleiterin Zentralabteilung der Kreisverwaltung, mitteilte, wird der Linienverkehr von der „Reisedienst Krauss & Wolff-Reisen GmbH“ betrieben. Diese privatwirtschaftliche Firma gehört nicht zum öffentlichen Dienst. Auf Anfrage der RHEINPFALZ wurde mitgeteilt, dass die Fahrer dort entsprechende Zulagen erhielten und sich daher nicht an Streiks beteiligen würden.