Nach 36-stündiger Unterbrechung soll der Bus-Linienverkehr im Donnersbergkreis am Donnerstagnachmittag wieder aufgenommen werden. Ab 16 Uhr, so kündigt Behles Bus an, werden die Busse wieder rollen. Am Tag zuvor hatte das Unternehmen, das die Buslinien im Kreis betreibt, den Verkehr gegen 7.45 Uhr wegen Glatteis eingestellt. Am Donnerstagmorgen folgte starker Schneefall, der die Ausnahmesituation verlängerte.

Gesperrt hingegen ist die Bahnlinie von Alsenz in Richtung Rockenhausen. Bei der Regionalbahn 65 kommt es deshalb zu Verspätungen und Teilausfällen. Hintergrund ist eine witterungsbedingte Störung, wie die DB Regio Mitte auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mitteilte.