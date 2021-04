Am Freitagmorgen wurde von der Polizei erneut eine Sachbeschädigung an den Glasscheiben der Bushaltestelle Gutenbergschule in Göllheim festgestellt. In den Wartehäuschen wurden mehrere Glasscheiben eingeschlagen und beschädigt. Laut Polizei waren dort in der Vergangenheit schon wiederholt Glasscheiben mutwillig beschädigt worden. Die Örtlichkeit ist der Polizei als Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene bekannt. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter 06352 9110.