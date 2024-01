Glücklicherweise unverletzt blieben am Dienstagmittag drei Schulkinder sowie der Fahrer bei einem Busunfall in der Sitterser Hauptstraße. Wie die Polizei erst am Mittwochabend mitteilte, war das Fahrzeug auf leicht abschüssiger Strecke beim Rechtsabbiegen in die Kirchenstraße infolge überfrorener Nässe mit dem Heck gegen eine Hauswand gerutscht. Sowohl am Bus als auch am Gebäude entstand Sachschaden.