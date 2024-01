Stundenlang gesperrt war am Montag die Ortsdurchfahrt B48 durch Imsweiler. Dort war gegen 13 Uhr ein Bus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Der Bus brannte in der Alsenzstraße vollständig nieder. Die Wehrleute mussten das angrenzenden Haus vor den Flammen schützen. Gegen 15 Uhr waren die Flammen gelöscht, und die ersten Einsatzkräfte konnten bereits wieder abziehen. Es zeigte sich, dass das Haus und die angrenzende Scheune nur verraucht waren, lediglich Fassade und Dach haben größeren Schaden genommen. Mit Unterstützung des Gefahrstoffzugs Donnersbergkreis wurde das verunreinigte Löschwasser aufgefangen, lediglich geringe Mengen gelangten in Kanal und Alsenz. An der Alsenz wurden zudem drei Ölsperren platziert. Der Landesbetrieb Mobilität prüft jetzt, ob und in welchem Umfang durch das Feuer Straßenschäden entstanden sind.

Insgesamt waren rund 70 Kräfte von Feuerwehr, DRK und Katastrophenschutz mit über 20 Fahrzeugen aus den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land, Winnweiler, Göllheim, Kirchheimbolanden, Eisenberg und Otterberg-Otterbach im Einsatz.