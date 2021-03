Burpees sind eine Ganzkörperübung, die gerade Grundkondition und Beweglichkeit schulen. Auch die Thaiboxer um Bewegungsmanager Marc Wagner, der auch in dieser Sportart aktiv ist, nutzen sie gerne dafür. Es gibt zahlreiche Varianten, zum Beispiel mit eingebauten Wechselsprüngen.

Die Übung beginnt im Stehen. Danach geht es hinunter in die Hocke. Wichtig ist dabei, eine tiefe Kniebeugeposition als Grundlage für den Sprung am Boden einzunehmen. Die Fäuste sind am Boden geballt, natürlich kann die Übung aber auch auf den Handflächen ausgeführt werden – beispielsweise Ungeübtere können so trotzdem mitmachen. Nach dem Sprung aus der Hocke nach hinten in den Armstütz erfolgen vier Wechselsprünge, welche als „Bergläufer“ bezeichnet werden. Danach wird in die Hocke zurückgesprungen und es folgt ein Strecksprung in die Höhe, bei dem die Arme über den Kopf hinaus gestreckt werden.

Die Besonderheiten zu den gewöhnlichen Burpees sind bei dieser Übung die tiefe Kniebeugeposition, die geballten Fäuste und die stark gedehnten Wechselsprünge, die die Übung noch etwas fordernder machen. Ferner kann nach jedem Vorgang eine Rechenaufgabe gelöst werden. Da der Fokus auf der Ausdauer liegt, sollten möglichst viele Wiederholungen das Ziel sein.

Tipp für Ungeübte und Senioren

Wer mit der tiefen Kniebeuge Probleme hat, kann nur eine leichte ausführen und die anschließenden Wechselsprünge im Stehen an einer Treppenstufe inklusive Rechenaufgabe ausführen.

Die Serie