Bei der Burgmauersanierung in Bolanden steht der nächste Bauabschnitt an. 53.500 Euro wird das kosten. Zwei Drittel dieser Summe sind schon da, bereitgestellt von Ortsgemeinde und Heimatverein. Der Rest ist ein Zuschuss des Landes. Und das lässt sich mit der Bewilligung Zeit.

„Same procedure as last year“, könnte man mit Butler James aus dem Silvestersketch „Dinner for One“ auch beim Bolander Heimatverein seufzen. Denn ob die Finanzierung für