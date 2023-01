Nach dreijähriger Corona-Pause findet am Samstag, 21. Januar, ab 20.11 Uhr wieder eine Kappensitzung bei der SG Niederhausen-Winterborn in der Dorfgemeinschaftshalle in Niederhausen statt. Die Besucher erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Tanz und Gesang. Einlass in die Halle ist ab 18 Uhr, ein Kartenvorverkauf findet nicht statt.