In diesem Jahr feiert die Stadt Rockenhausen wieder den Oktobermarkt. Verkaufsstände und die Geschäfte in der Innenstadt laden am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln und Flanieren ein.

An diesem Tag gehört die Innenstadt ab Ecke Kreuznacher Straße/Rognacallee und Robert-Blum-Linde den Fußgängern. Die ortsansässigen Fachgeschäfte bilden mit diversen Ausstellern am Straßenrand eine Einkaufsmeile. Während die Marktstände mehrheitlich Blumen, Gestecke, herbstliche Floristik sowie Deko aus Holz, Stein und Rost anbieten, lädt der Einzelhandel ein zum Blick auf das bewährte Angebot.

Mitten in der Altstadt auf dem Marktplatz lockt ein vielfältiges Angebot für Kinder. Es gibt ein Schleifen drehendes Kinderkarussell sowie auch Buden zum Entenangeln und Pfeilwerfen. Weiterhin können sich die kleinen Marktbesucher schminken lassen, Pilze, Fledermäuse und Lichtgläsern basteln sowie Kürbisse bemalen. Das Schmink- und Bastelzelt ist von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr treten die „Tanzmäuse“ vom VTR auf.

Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es gibt unter anderem frischen Zwiebelkuchen mit Federweißem, Käse-Makkaroni, Schmalzbrot, Kürbissuppe, delikate Bratwurst, Pommes und Hamburger-Varianten sowie Waffeln, Muffins und Kaffee, Apfelkuchen, Crêpes und Süßwaren. Regionaler Wein vervollständigt das kulinarische Angebot. Die Stadt baut überall in Rockenhausen Sitzgelegenheiten auf, die bei Regen auch überdacht werden.

Um 15 Uhr startet am Brunnen auf dem Marktplatz eine Stadtführung. Auch die beiden Museen und die städtische Bücherei sind geöffnet. Nicht zu vergessen ist der Kunsthandwerkermarkt in der Donnersberghalle.