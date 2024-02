Sie ist nicht gefährlich und giftig, sondern bunt und lieb: Seit Ende Januar gibt es vor der Kita Delwetritsche in St. Alban eine Steineschlange, die immer länger wird. Nicht nur Kinder helfen ihr beim Wachsen.

Ein grüner rautenförmiger Stein markiert den Kopf der neuen Steineschlange vor dem Tor der Kita in St. Alban. Gestartet mit 15 Steinen als Körper hat die Schlange mittlerweile schon über 50 Glieder bekommen, berichtet Paula Waigel freudig. Die 24-Jährige absolviert gerade ihre Ausbildung in der Kita und führt mit einigen Kindern das Abschluss-Projekt „Felsen, Steine und auch Sand, zu erforschen gibt es allerhand“ durch. Dabei ging es schon um Vulkane und es wurden Kristalle gezüchtet, außerdem mit bunt angemalten Steinen T-Shirts bedruckt.

„Das Bemalen der Steine hat den Kindern so viel Spaß gemacht, dass wir gleich nochmal welche bemalen mussten, ohne sie auf T-Shirts zu drucken“, erzählt Waigel. Doch wohin mit den ganzen bunten Steinen? Da kam der Bayerfelderin die Idee mit der Steineschlange. Dort tummeln sich nun die buntesten Motive, von Tieren, bunten Klecksen bis zu Regenbögen. Schon lange legen nicht mehr nur die Kita-Kinder Steine hinzu, sondern auch Schulkinder aus St. Alban und Eltern.

Denn jeder kann mitmachen und so viele Steine hinlegen, wie er will. Es sollte nur beachtet werden, dass die Steine mit wasserfesten Farben bemalt werden oder andernfalls mit Klarlack eingesprüht werden. „Die Kinder hoffen, dass es irgendwann genug Steine werden, dass die Schlange bis an die Hauptstraße geht“, berichtet Waigel. Das sei allerdings ein ambitioniertes Ziel. Auf jeden Fall würden sich die Kinder freuen, dass es um die Kita jetzt bunter ist. An jedem Morgen wird zuerst geschaut, ob schon wieder neue Steine dazugekommen sind.