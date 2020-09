Am Donnerstag findet erstmals ein bundesweiter Warntag statt, der künftig jährlich am 2. Donnerstag im September über die Bühne gehen soll. An diesem gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern wird zeitgleich um 11 Uhr in allen Landkreisen und Kommunen Probealarm ausgelöst, um sämtliche Warnmittel wie Sirenen, Lautsprecherwagen, digitale Werbeflächen und Warn-Apps zu testen.

Damit soll laut Auskunft der Kreisverwaltung zum einen die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisiert werden, anderseits will man auf die verfügbaren Warnmittel aufmerksam machen. „Wer die Funktion und den Ablauf einer Warnung versteht und die nun bundesweit einheitlichen Sirenensignale kennt, kann sich besser selbst schützen“, so die Verwaltung.

Auf Bundesebene liegt die Verantwortung für den Warntag beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und auf Landesebene beim jeweiligen Innenministerium.