Seit November bereits unterstützen vier Soldaten das Kirchheimbolander Gesundheitsamt. Nun sind acht weitere im Kreis eingesetzt worden. Sie packen in der Seniorenresidenz Schloss Kirchheimbolanden mit an.

Es ist der umfangreichste und längste Unterstützungseinsatz der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz und im Donnersbergkreis seit ihrer Gründung: Im Rahmen der Hilfseinsätze wegen der Corona-Pandemie bezogen am Freitag acht Soldaten der Bundeswehr, die in Dhaun in der Eifel stationiert sind, in der Seniorenresidenz ihren neuen Einsatzort.

Jede Hilfe ist willkommen

Kreisbeigeordneter Jamill Sabbagh begrüßte gemeinsam mit Alexander Groth die neuen Helferinnen und Helfer in der Kreisstadt. Sabbagh dankte den Soldaten für diesen außergewöhnlichen Einsatz in dem Seniorenheim, wo im Moment jede helfende Hand gebraucht werde und willkommen sei. Alexander Groth, der Verbindungsoffizier der Bundeswehr im Donnersbergkreis, hat diese unbürokratische und schnelle Vermittlung möglich gemacht.

Die Soldaten übernehmen im Haus Hauswirtschaftstätigkeiten wie etwa das Verteilen der Mahlzeiten oder helfen bei dem digitalen Kontakt zu Angehörigen via Tablets. Die Hilfe ist dringend nötig, denn das Heim kämpft seit Weihnachten mit Corona. Aktuell sind, wie mehrfach berichtet, sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter infiziert oder in Quarantäne.