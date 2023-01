Über die Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung berichtet der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves am Montag, 30. Januar, ab 18.30 Uhr in der Alsenzer Nordpfalzhalle. Dazu lädt die SPD Alsenz ein. Mieves wird unter anderem darüber Auskunft geben, wie sich die Lage an den Energiemärkten entwickelt und welche Maßnahmen es gibt, um die gestiegenen Heizkosten abzufedern. Außerdem berichtet er über die aktuelle Lage im Ukrainekrieg – auch zur Diskussion rund um die Forderung nach Panzerlieferungen ins Kriegsgebiet.