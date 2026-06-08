Der Kinder- und Jugendchor „S(w)inging Kids“ im Gesangverein 1860 Münchweiler hat für sein Projekt „Passwort: Zeitmaschine“ eine Förderung von knapp 6800 Euro erhalten. Der Amateurmusikfonds des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt innovative Projekte und stärkt musikalische Strukturen vor Ort. Gezielt gefördert werden unter anderem Nachwuchsgewinnung und kreative Kooperationen. In der aktuellen Runde hat die Jury 209 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2,05 Millionen Euro ausgewählt.