Der Bauausschuss der Stadt ermächtigt den Bürgermeister, zeitnah Aufträge zu vergeben. Einem baldigen Beginn der Straßensanierung steht also nichts mehr im Wege.

So emotional und ausgiebig das Thema in der Vergangenheit auch diskutiert wurde – die jüngste Entscheidung in Sachen Sanierung der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße in Kirchheimbolanden war nun eine reine Formsache. Ohne Gegenstimme entschied der Bauausschuss, Stadtbürgermeister Marc Muchow zu ermächtigen, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot für das anstehende Großprojekt im Süden der Stadt zu erteilen. Das wurde notwendig, weil die Fördergelder an eine Frist gebunden sind, die einen Baubeginn bis zum 30. April verlangen. Auch will die Stadt Verzögerungen im Ablauf des Bauvorhabens möglichst vermeiden. Demnach könnten die Bagger bereits in wenigen Wochen anrollen. Rund um die Sanierung der Straße kam es in der Vergangenheit zu einigen Diskussionen, inklusive einer Einwohnerversammlung.

Seit einer knappen Woche läuft inzwischen die öffentliche Ausschreibung für die vorgesehenen Arbeiten in der Dr.-Heinrich-von-Brunck- und der Leibnizstraße. Im Anschluss müssen die Angebote noch geprüft werden. Die Zeit drängt also ein wenig und machte den Beschluss des Ausschusses notwendig. Kritik gab es von SPD-Stadtratsmitglied Fritz Leber, der bemängelte, dass es noch keinen beschlossenen Haushalt gibt, der die geschätzten Kosten von drei Millionen Euro für die Sanierung abdeckt. Thomas Edinger (CDU) argumentierte jedoch dagegen und betonte, dass Bürgermeister Muchow mit dem Beschluss nur ermächtigt ist, Aufträge zu vergeben. Durchführen könne er das aber ohnehin nur, wenn dann ein beschlossener und genehmigter Haushalt vorliege.