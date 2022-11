Nun kommt das Ende noch schneller als gedacht: Bereits zum 30. November wird die Buchhandlung Sattler ihre Pforten schließen. Darüber informiert ein Aushang in Tür und Schaufenster die Kunden. Zunächst war von Februar kommenden Jahres die Rede. Nun kann am Freitag, 18. November, letztmals bestellt, am 30. November letztmals gestöbert und gekauft werden, wie der Aushang ankündigt. Damit endet die Geschichte der Buchhandlung Sattler nun genau 40 Jahre, nachdem die Gründerin Sigrid Sattler diese Geschäftsräume in der Innenstadt bezogen hat, und 14 Jahre nach der Übernahme des Geschäftes durch Jasmina Djordjevic, die eine zweite Buchhandlung in Frankfurt Höchst betreibt.