Am letzten Februartag 2023, wenn der Mietvertrag ausläuft, wird Inhaberin Jasmina Djordjevic die Buchhandlung Sattler in der Kirchheimbolander Schlossstraße schließen. Gegründet wurde das Geschäft 1968 in der Garage von Sigrid Sattler, seit 2008 wurde es von Djordjevic gekauft. Nun geht diese Ära zu Ende. Hausgemacht sind die Ursachen, die zur Geschäftsaufgabe führen, nicht.

